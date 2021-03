Ontwikkelaar bedrijventerreinen CTP gaat naar Amsterdamse beurs

AMSTERDAM (ANP) - De ontwikkelaar van bedrijventerreinen CTP gaat naar de beurs in Amsterdam. Het in Nederland gevestigde bedrijf, dat Tsjechië als belangrijkste markt heeft, wil via de uitgifte van nieuwe aandelen tot zo'n 1 miljard euro ophalen om verder te kunnen groeien.

CTP heeft de afgelopen tijd flink geprofiteerd van de snelle groei in het onlinewinkelen. Het bedrijf heeft onder meer logistiek vastgoed in zijn portefeuille zitten, maar ook kantoorpanden.

Naar verwachting vindt de gang naar het Damrak al over enkele weken plaats. Er gingen al langer geruchten dat de onderneming een beursgang zou overwegen.