Waarde orderboek baggeraar Boskalis naar record ondanks corona

quote: Lightet schreef op 4 maart 2021 07:58:

Waren ze nog van plan om Fugro over te nemen?

Nee waarom?Hoe verkopen ze aan de aandeelhouders, dat ze in 2017 de Fugro aandelen met verlies hebben verkocht?Ik zie zelf eerder een fusie tussen Boskalis en van Oord. Daar wordt ook al vanaf 2007 over gesproken.Een overname van Fugro zie ik niet komen.Boskalis is sinds het afketsen van de overname in 2017 bezig om een eigen Fugro op te zettenIn de zomer van 2016 overname van Volker Wessels Offshore Wind Energy.In augustus 2017 kocht Boskalis de Subsea Survey Specialist Gardline. Boskalis zag dit als de voornaamste concurrent van Fugro.In november 2019 kocht Boskalis de resterende aandelen van Marine Survey Company Horizon. Boskalis had al ruim 62% van de aandelen, en in 2019 heeft het alle overige aandelen opgekocht zodat Boskalis 100% eigenaar is geworden.In januari 2021 kocht Boskalis het bedrijf Rever Offshore, dat gespecialiseerd is in Subsea Construction, Subsea Inspection, repairs and maintenance.Wat voor meerwaarde heeft Fugro nog voor Boskalis?Overigens een goede prestatie van Boskalis, waar we trots op mogen zijn.