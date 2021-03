Uitverkoop techbedrijven zet Nikkei flink lager

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Tokio ging donderdag flink omlaag. Vooral techbedrijven kregen klappen in navolging van het forse koersverlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Beleggers deden de aandelen van de hand van technologiebedrijven die sterk hebben geprofiteerd van de coronacrisis en stapten in bedrijven die naar verwachting meer zullen profiteren van een herstel van de economie. Een sterke stijging van de rentes op de obligatiemarkten wakkerde daarbij de zorgen over de hoge waarderingen in de techsector aan.

De Nikkei in Tokio eindigde met een verlies van 2,1 procent op 28.930,11 punten. Techinvesteerder SoftBank, een zwaarwegend aandeel in de Japanse hoofdindex, zakte 5 procent. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron en chiptester Advantest verloren meer dan 2 procent. Zeetransportbedrijven als Kawasaki Kisen en Mitsui OSK Lines, die naar verwachting zullen profiteren van een aantrekkende economie, dikten tot 5 procent aan.

Het Japanse Hitachi Zosen maakte een koerssprong van bijna 20 procent. Volgens mediaberichten heeft het bedrijf een sterk presterende zogenoemde solid state-accu ontwikkeld. Vastestofbatterijen laden sneller op en gaan langer mee en zijn al jaren een grote belofte in de autosector voor de verkoop van elektrische voertuigen.

De uitverkoop in de techsector zorgde ook voor koersdruk op de beurs in Hongkong, waar de Hang Seng-index tussentijds dik 2 procent inleverde. Chinese techbedrijven als Tencent en Alibaba zakten tot 3,8 procent in Hongkong. SMIC won daarentegen 0,7 procent. De Chinese chipmaker, die door Washington op een zwarte lijst is gezet, verlengde een oude raamovereenkomst met de Nederlandse chipmachinemaker ASML tot het einde van het jaar. In Zuid-Korea verloor techconcern Samsung ruim 1 procent en raakte chipmaker SK Hynix 3 procent kwijt. De Kospi in Seoul stond 1,1 procent in de min.