CBS: aantal werkloze jongeren is toegenomen

DEN HAAG (ANP) - Het aantal werkloze jongeren is toegenomen. In het vierde kwartaal van 2020 waren er 36.000 meer jongeren werkloos dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de groep jongeren die niet naar een baan zocht of beschikbaar was voor de arbeidsmarkt groeide met 29.000. Het aantal werkende jongeren daalde het sterkst onder kelners en barpersoneel.

De jarenlange stijging van de arbeidsparticipatie van jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud kwam aan het begin van de coronacrisis abrupt tot stilstand. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de arbeidsdeelname onder jongeren van bijna 66 procent naar ruim 60 procent. In de tweede helft van het jaar steeg de arbeidsparticipatie weer, naar bijna 63 procent. Het aantal vakkenvullers nam in een jaar tijd wel toe, met 16.000.

De arbeidsparticipatie nam het meest af onder jonge mannen die geen formeel onderwijs volgden, van ruim 80 procent naar 76 procent. Bij mannen die een opleiding volgden, daalde de arbeidsdeelname van bijna 59 procent naar tegen de 56 procent. Bij vrouwen was de daling iets minder sterk.