Stevige opleving op Wall Street

Klassieke bull trap? VS heeft nog nauwelijks begonnen met testen maar is een hoop (miljoenen) tests aan het produceren. Ik vrees dat zij weleens veel te laat zijn geweest (er was ook een angst om te testen vanwege de hoge kosten).



Kijk alleen al naar de berichten in het afgelopen uur op CNN:

-Iraq announces second coronavirus-related death

-Italy cancels all sporting events in areas affected by the coronavirus

-Los Angeles County declares health emergency due to coronavirus concerns

-United Airlines cuts flights in the US and internationally as coronavirus shrinks demand

-Princess cruise line warns travelers of coronavirus

-Several US colleges have canceled basketball games over coronavirus fears



Hoe de beurs 4% kan stijgen bij dergelijke berichtgeving geeft mij het vermoeden dat er sprake is van een bull trap getriggered door hebzucht.



Wees alert!