Grootaandeelhouder Alfen verkoopt opnieuw deel belang

ALMERE (AFN) - Grootaandeelhouder Infestos heeft zijn belang in laadpalenfabrikant Alfen verder teruggebracht. De investeerder houdt na de verkoop van aandelen aan institutionele beleggers nog een belang van 3,4 procent over. Verdere financiële details over de transactie zijn niet naar buiten gebracht.

In februari bracht Infestos zijn deelneming ook al terug. Toen hield de firma nog 18,7 procent van de aandelen over. In november was het belang al met 7,5 procentpunt verminderd tot 35,2 procent.