Europese beurzen sluiten met winsten

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn woensdag met winsten geëindigd. Beleggers trokken zich onder meer op aan de groene koersenborden op Wall Street, waar beleggers enthousiast reageerden op de overwinning van Joe Biden in de Democratische voorverkiezingen in negen van de veertien staten tijdens Super Tuesday. Daarnaast bleven de ogen gericht op de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus en opmerkingen van centrale banken over de aanpak van de economische gevolgen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,4 procent hoger op 557,73 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 861,38 punten. Parijs, Frankfurt en Londen dikten tot 1,4 procent aan. De beurs in Milaan steeg 0,9 procent. Dinsdag had de verrassende renteverlaging van de Federal Reserve (Fed) de markten nog niet weten te kalmeren.

Sterkste stijger in de AEX was supermarktconcern Ahold Delhaize met een winst van 4,8 procent. Prosus won 2,8 procent. De techinvesteerder stapt via een samenwerkingsverband in Grupo ZAP, eigenaar van verschillende sites en databases voor de vastgoedmarkt. OLX Brazil, waarin de techinvesteerder een belang van 50 procent heeft, koopt het bedrijf voor omgerekend 57,5 miljoen euro. Industrieel toeleverancier Aalberts sloot de rij met een min van 5 procent.