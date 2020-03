ArcelorMittal en Italië eens over Ilva-fabriek

Gepubliceerd op | Views: 794 | Onderwerpen: Italië, staal

ROME (AFN/BLOOMBERG) - Staalconcern ArcelorMittal blijft toch investeren in de Italiaanse Ilva-fabriek. Het bedrijf en de Italiaanse overheid hebben een akkoord bereikt over die fabriek. Italië steekt daar nu meer geld in. Ook moeten andere geldschieters worden gevonden die mee willen investeren in schonere productiemethoden voor de fabriek in het Zuid-Italiaanse Tarente.

Precieze bedragen zijn door beide partijen niet bekendgemaakt. Eerder meldde persbureau Bloomberg dat ArcelorMittal in plaats van 2,4 miljard euro nu 2,1 miljard euro investeert in de fabriek. Zo hoeft de grootste staalfabrikant ter wereld minder geld te steken in het opruimen van de omgeving van de fabriek, maar gaat daarentegen meer geld naar het vergroten van de capaciteit.

ArcelorMittal kwam enkele jaren geleden als winnaar uit de bus in de biedingenstrijd om de Ilva-fabriek. Toen Italië besloot een maatregel te beëindigen die voorkwam dat het bedrijf kon worden aangeklaagd voor vervuiling, wilde ArcelorMittal van het contract af. In de nieuwe overeenkomst is afgesproken dat als die niet voor eind november is goedgekeurd, dat ArcelorMittal alsnog onder de deal uit kan.