'Wall Street veert op na Super Tuesday'

NEW YORK (AFN) - Handelaars op de New Yorkse aandelenbeurzen doen woensdag naar verwachting betere zaken dan op dinsdag. Toen daalden de koersen stevig. De beurzen op Wall Street openen waarschijnlijk flink hoger ondanks aanhoudende zorgen bij beleggers over het nieuwe coronavirus. Het positieve sentiment volgt op de overwinning van Joe Biden in de Democratische voorverkiezingen in negen van de veertien staten tijdens Super Tuesday. Op dinsdag verlaagde de Federal Reserve nog onverwacht de rente.

De optimistische stemming kan worden verklaard doordat veel beleggers liever de gematigde Biden aan het hoofd van de Democratische partij zien dan de als links geldende Bernie Sanders. Ook kan het zijn dat beleggers Biden een minder grote kans geven als die het moet opnemen tegen president Donald Trump, onder wie zij goede zaken doen. De aanvankelijke positieve reactie op de onverwachte renteverlaging door de Fed sloeg dinsdag al snel om in een negatief sentiment omdat beleggers er paniek in zagen.

Beleggers verwerken daarnaast een beter dan verwacht banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Dit cijfer loopt vooruit op het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd.

General Electric

Campbell Soup maakte positieve cijfers bekend. De levensmiddelenfabrikant wist afgelopen periode een deel van zijn schuldenlast weg te werken en boekte een hogere operationele winst. Kledingmerk Abercrombie & Fitch deed betere zaken dan verwacht met zijn vergelijkbare verkopen.

General Electric maakte bekend dat het coronavirus waarschijnlijk op de winst over het eerste kwartaal zal drukken. Truck- en busbouwer Navistar meldde dat in het afgelopen kwartaal minder nettowinst werd geboekt dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De aandelenkoers van kledingwinkelketen Urban Outfitters zakte flink in de voorbeurshandel. Bij luxe warenhuisketen Nordstrom houden beleggers eveneens rekening met een behoorlijke koersdaling. Drankenconcern Brown-Forman, het bedrijf achter onder meer Jack Daniel's, verwacht dit jaar minder te verkopen dan eerder gedacht. Het bedrijf stelde de verwachte groei voor dit jaar neerwaarts bij.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 2,9 procent lager op 25.917,41 punten. De brede S&P 500 zakte 2,8 procent tot 3003,36 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 3 procent in op 8684,09 punten.