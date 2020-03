Economie Brazilië groeit iets minder sterk

Gepubliceerd op | Views: 279 | Onderwerpen: Brazilië

BRASILIA (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De economie van Brazilië, de grootste van Zuid-Amerika, is in het vierde kwartaal van 2019 iets minder sterk gegroeid dan in de voorgaande periode. Dat meldde het Braziliaanse statistiekbureau.

De groei kwam uit op 0,5 procent in vergelijking met het derde kwartaal, toen nog sprake was van een vooruitgang met 0,6 procent. Over heel 2019 tekende de economie van Brazilië een plus van 1,1 procent op, vrijwel stabiel in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee groeit de economie van het land al drie jaar op rij. In 2017 kwam Brazilië nog uit een langdurige recessie.

De Braziliaanse overheid heeft voor 2020 een groeiprognose uitgesproken van 2,4 procent, maar deze zal waarschijnlijk neerwaarts worden bijgesteld vanwege de negatieve impact van het nieuwe coronavirus. China is de belangrijkste handelspartner van Brazilië. Mogelijk gaat de Braziliaanse centrale bank de rente nog verder verlagen om zo de economische schade door het virus te verzachten.