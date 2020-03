GE verwacht impact op winst door coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 208

BOSTON (AFN) - Het Amerikaanse industrieconglomeraat General Electric (GE) verwacht dat de problemen rondom het nieuwe coronavirus een hap uit zijn operationele winst zal nemen in het lopende kwartaal doordat activiteiten in China en elders werden verstoord. GE schat de schade op 200 miljoen tot 300 miljoen dollar.

Het concern denkt dat de aangepaste winst per aandeel in het eerste kwartaal zal uitkomen op 10 dollarcent, wat lager is dan de verwachting van analisten. GE kwam ook met vooruitzichten voor heel 2020. Daarbij denkt de onderneming dat de operationele prestaties duidelijk zullen verbeteren vergeleken met vorig jaar. GE is met een omvangrijke organisatie bezig waarbij onderdelen werden afgestoten. "We zijn dit jaar voortvarend begonnen, nadat we onze meest dringende kwesties hebben aangepakt en onze fundamenten hebben gereset in 2019", verklaarde topman Lawrence Culp.

GE gaf verder aan dat het verwacht dat de geplaagde Boeing 737 MAX medio dit jaar weer in dienst zal worden genomen. GE maakt vliegtuigmotoren voor dat type dat al sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond staan na twee dodelijke crashes in korte tijd