Beurzen Europa stijgen na kwakkelend begin

He t Coronavirus is een soort griep. Omdat er veel veel meer mensen besmet zijn (factor 50-100) dan nu bemeten is sterfte niet 2%, maar komt in de buurt van een griep. Het virus is niet in te dammen, zeggen ook de experts, maar de overheid moet, dat is ze verplicht zeggen haar bevolking, haar best te doen het virus tegen te gaan. Over 3 -4 weken zijn alle beperkingen opgeheven, behalve ziekenhuizen en bejaardenhuizen om oudere mensen te beschermen. De beurs heeft een gezonde correctie gehad, dat was ook nodig. Iedereen weer met beide voeten op de grond. AEX kan weer richting 600-625. Rustig Longs opbouwen .



Oilexpert