Gepubliceerd op | Views: 807 | Onderwerpen: België

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro heeft zijn branchegenoot Orex overgenomen. De Nederlandse onderneming hoopt met die aankoop haar positie te versterken in België. Fugro verwacht dat in België de komende jaren aanzienlijke investeringen worden gedaan in onder meer infrastructuur en waterwerken.

Orex houdt zich bezig met advies en geavanceerd bodemonderzoek. In totaal komen dertig werknemers van het bedrijf over naar Fugro. Met de overname verwerft Fugro ook een belang van 66,5 procent in bodemonderzoeker Labomasan.