'Etihad stuurt personeel met verlof'

DUBAI (AFN/RTR) - Luchtvaartonderneming Etihad Airways uit Abu Dhabi vraagt cabinepersoneel om verlof op te nemen. Dat staat in een interne mail die door persbureau Reuters is ingezien. Etihad gaf in de e-mail geen reden voor het voorstel, maar het is niet onwaarschijnlijk dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus de reden is voor het verzoek. Een woordvoerder van Etihad ontkent dat een bericht met een dergelijke strekking is verzonden.

In de e-mail zou cabinepersoneel zijn gevraagd om verlof op te nemen tussen 6 april en 5 mei. Het bedrijf spreekt van een "geweldige kans om wat vrije tijd te nemen of te rusten, te ontspannen met familie en vrienden". Daarbij zou een keuze gemaakt kunnen worden tussen zes, twaalf of achttien dagen vrijaf.

Etihad heeft de meeste van zijn vluchten naar China geannuleerd vanwege het virus. Wereldwijd waarschuwen luchtvaartmaatschappijen voor de impact van de epidemie op vluchtschema's en op de financiële prestaties.

Ook bij KLM wordt bezuinigd om de impact van het virus het hoofd te bieden. Zo is er een vacaturestop, worden bepaalde investeringen uitgesteld en medewerkers worden verzocht vakantiedagen op te nemen. Dergelijke stappen kondigden ook Lufthansa en easyJet aan.