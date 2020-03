Nieuwe obligatie RR Mechatronics op NPEX-beurs

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: obligaties

AMSTERDAM (AFN) - RR Mechatronics geeft voor de derde keer een 8 procent achtergestelde obligatielening met een looptijd van vijf jaar via de NPEX-effectenbeurs uit. Het medisch technologiebedrijf wil daarmee maximaal 3 miljoen euro ophalen.

Met de opbrengst wil de onderneming uit het Noord-Hollandse Zwaag de ontwikkeling versnellen van de medische technologie op het gebied van 'in vitro' diagnostiek in het segment hematologie (bloed). In 2018 en 2019 werden ook al obligaties uitgegeven via NPEX, waarmee in totaal 5 miljoen euro werd opgehaald.