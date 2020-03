'Vertraging Lelystad Airport is bewuste steun aan KLM'

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - Mike O'Leary, de topman van de Ierse prijsvechter Ryanair, noemt de milieudiscussie rondom de geplande opening van Lelystad Airport een "smoesje". Volgens O'Leary zou de Nederlandse overheid de opening van Lelystad Airport bewust vertragen om de marktpositie van KLM te beschermen. Dat zegt hij in interview met De Telegraaf.

Ryanair wil graag gaan vliegen op Lelystad Airport, dat vooral een vertrek- en aankomstplek moet worden voor vakantiegangers. Meer Ryanair-vluchten op Schiphol zijn niet mogelijk omdat die luchthaven aan zijn maximale capaciteit zit, met KLM als grootste gebruiker.

"Hoeveel milieustudies heb je nodig om een luchthaven open te krijgen?", vraagt O'Leary zich hardop af in de krant. "Elke keer wordt een nieuwe smoesje onder het mom van milieu door de politiek verzonnen. In mijn opinie is het dichthouden van Lelystad verkapte staatssteun om KLM beschermen." De Ryanair-baas denkt dat Lelystad Airport voorlopig nog niet geopend zal worden. "De politiek zal uitvluchten blijven verzinnen om de opening te vertragen."

O'Leary weigert te geloven dat KLM ook graag wil dat Lelystad Airport wordt geopend omdat daardoor meer capaciteit vrijkomt: "Geloof me, KLM heeft veel meer aan dit belachelijke kunstmatige plafond op Schiphol, omdat ze daardoor geen last hebben van de concurrentie."