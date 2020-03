Duitse winkelverkopen trekken aan na sterke daling

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De winkelverkopen in Duitsland zijn in december toegenomen, na een zeer sterke daling in de voorgaande maand. Volgens cijfers van het Duitse federale statistiekbureau klommen de detailhandelsverkopen met 0,9 procent op maandbasis. In december kelderden de verkopen nog met 3,3 procent.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. Op jaarbasis klommen de winkelverkopen in de grootste economie van Europa in januari met 1,8 procent, na een toename met 0,8 procent een maand eerder.