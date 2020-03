Financieel directeur Arcadis stapt op

quote: Bluescreen schreef op 4 maart 2020 10:43:

[...]

Denk van niet, mevrouw Sarah Kuijlaars heeft Sarah al gezien, is 52 jaar.

[...]Denk van niet, mevrouw Sarah Kuijlaars heeft Sarah al gezien, is 52 jaar.

Het was dan ook sarcastisch bedoeld, maar dat zou inderdaad een wonder zijn gezien haar leeftijd; op dat microfotootje afgaand lijkt ze een stuk jonger.Misschien was ze niet bereid de boeken te "cooken" (vrouwen aan de top zijn vaak heel behoudend) en/of wil ze meer tijd aan haar kleinkinderen of hobby's besteden.Time will tell...