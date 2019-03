Nasdaq verhoogt bod in slag om Oslo Børs

Gepubliceerd op | Views: 475

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - Nasdaq heeft zijn bod verhoogd op Oslo Børs. De Amerikaanse beursuitbater is in een strijd verwikkeld met Euronext, dat onder meer de beurs van Amsterdam bestiert, om het Noorse Oslo Børs in te lijven.

Het bod van Nasdaq is nu met 3,9 procent verhoogd tot 158 kroon per aandeel, evenveel als het bod van Euronext. Daarmee wordt Oslo Børs gewaardeerd op ongeveer 705 miljoen euro.

Nasdaq sleutelde ook aan zijn overige overnamevoorwaarden. Zo hoeft nu nog maar twee derde van de aandeelhouders in te stemmen met het bod, in plaats van de eerder vereiste 90 procent. Ook werd de aanmeldingstermijn verlengd tot 29 maart.

Het bod van Euronext is tot 11 maart geldig. Euronext weet zich al verzekerd van steun van 50 procent van de aandeelhouders. Nasdaq op zijn beurt moet het momenteel nog doen met toezeggingen van 35 procent van de investeerders, maar heeft ook de steun van het bestuur van Oslo Børs.

Nasdaq is nu al ruim vertegenwoordigd in Scandinavië, met beurzen in Zweden, Finland, Denemarken en IJsland. Noorwegen is de grootste olie- en gasmarkt van West-Europa.