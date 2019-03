'Kleine uitslagen op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 403

NEW YORK (AFN) - De beursgraadmeters in New York staan maandag naar verwachting voor een licht hogere opening. Het sentiment wordt gestuwd door een vermeend handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China dat binnen handbereik is. De Amerikaanse president Donald Trump liet zich verder weer negatief uit over de het kwalijke effect van het monetaire beleid van de Federal Reserve op de Amerikaanse economie.

De Chinezen en de Amerikanen sluiten deze maand een handelsovereenkomst, zeggen ingewijden tegen The Wall Street Journal. China zou lagere tarieven op tal van Amerikaanse producten toegezegd hebben. Ook zou Peking zijn woord geven om zich beter te houden aan bescherming van intellectuele eigendomsrechten. De twee delegaties moeten zich nog buigen over het schrappen van de Amerikaanse heffingen op Chinese goederen.

Beleggers krijgen verder veel bedrijfsnieuws te verwerken. Zo kondigde het farmaceutische bedrijf Eli Lilly aan een generieke versie van zijn insulinemedicijn met een stevige korting aan de man te brengen. Aan het middel zal een veel lager prijskaartje hangen dan bij de concurrenten.

BAT

Verder zullen tabaksreuzen British American Tobacco (BAT) en Philip Morris in de schijnwerpers staan. De bedrijven verloren een beroep in een rechtszaak die was aangespannen door Canadese burgers. Ze moeten een schadevergoeding van bijna 13 miljard dollar betalen, omdat ze onvoldoende informatie verstrekten over de gezondheidsrisico's van sigaretten. BAT en Philip Morris hebben bezwaar aangetekend.

Ook op het overnamefront was er nieuws. Het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Newmont Mining sloeg het vijandige bod van de Canadese branchegenoot Barrick Gold af. Newmont ziet meer heil in de eerder aangekondigde fusie met het Canadese Goldcorp.

De Dow-Jonesindex ging vrijdag met 0,4 procent omhoog tot 26.026,32 punten. De brede S&P 500 sloot 0,7 procent hoger op 2803,69 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq pluste 0,8 procent bij tot 7595,36 punten.