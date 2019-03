'Newmont wijst avances Barrick af'

Gepubliceerd op | Views: 325

GREENWOOD VILLAGE (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Newmont Mining heeft geen zin in een overname door de Canadese branchegenoot Barrick Gold. Het vijandige bod van 's werelds grootste goudproducent op Newmont werd door de Amerikanen formeel afgeslagen. Het bedrijf ziet meer heil in zijn fusieplan met het Canadese Goldcorp.

Eerder dit jaar werd bekend dat Newmont en Goldcorp willen fuseren in een deal ter waarde van 10 miljard dollar. De bedrijven willen zo beter de concurrentie met Barrick aangaan.

Barrick deed onlangs een bod ter waarde van bijna 18 miljard dollar. De aandeelhouders van Barrick zouden daarbij bijna 56 procent van het fusiebedrijf in handen krijgen en de aandeelhouders van Newmont de rest. Volgens Barrick kan de combinatie leiden tot meer dan 7 miljard dollar aan financiële voordelen, waaronder door het samenvoegen van activiteiten in Nevada. Newmont staat in die regio wel open voor een samenwerking met Barrick.

Het is overigens niet voor het eerst dat pogingen van Barrick en Newmont om samen verder te gaan stranden. In 2014 werd door de partijen voor het laatst gesproken over een fusie.