Gepubliceerd op | Views: 785

HELSINKI (AFN/BLOOMBERG) - Ook de Scandinavische bank Nordea is mogelijk betrokken bij een witwasaffaire. De Finse publieke omroep Yle onthult maandag in een programma hoe het concern honderden miljoenen euro's aan verdachte kasstromen zou hebben verwerkt. Dat staat in een aankondiging op de website van Yle.

De details van de uitzending zijn nog niet bekend. Nordea-topman Casper von Koskull zal maandagavond in een ander tv-programma verschijnen, waar hij het ook over witwassen zal hebben.

Nordea liet in een reactie weten op de hoogte te zijn van de uitzending van Yle. De bank kreeg eerder al te maken met boetes van financiële toezichthouders in Zweden vanwege het overschrijden van witwasregels.

Scandinavische banken komen laatste tijd vaker in het nieuws in verband met witwassen. Vorig jaar werd bekend dat Danske Bank van 2007 tot en met 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Onlangs beschuldigde een tv-programma op de Zweedse televisie Swedbank van betrokkenheid bij het witwasschandaal bij Danske.