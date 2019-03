Gepubliceerd op | Views: 616

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse ministerie van Defensie stelt naar verwachting zijn eerdere bestelling van 84 gevechtsvliegtuigen van het type F-35 voor 2020 naar beneden bij. In de begroting van het Pentagon, die naar verluidt volgende week naar het Congres wordt gestuurd, zal nog sprake zijn van een order van 78 Joint Strike Fighters (JSF).

Voor JSF-maker Lockheed Martin is de bijstelling een hard gelag. Zeker omdat de Amerikaanse luchtmacht geld wil vrijmaken voor de aanschaf van acht geüpgrade F-15-gevechtsvliegtuigen van concurrent Boeing. Defensie in de VS reserveerde de afgelopen jaren juist meer geld voor de aanschaf van JSF's. Dat vertaalde zich in grotere bestellingen dit jaar en volgend jaar bij Lockheed.

De huidige Amerikaanse minister van Defensie was vroeger werkzaam voor Boeing, en de vraag is of dat een rol heeft gespeeld in de vermoedelijke keuze. Patrick Shanahan heeft altijd aangegeven zich niet te bemoeien met Boeing-gerelateerde zaken.