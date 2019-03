'Ahold Delhaize voelt druk Amazon'

Gepubliceerd op | Views: 1.201 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het bericht dat Amazon tientallen fysieke winkels in de Verenigde Staten wil gaan openen, zet de koers van het aandeel Ahold Delhaize onder druk. Kenners van Berenberg benadrukken dat verdere versnelling van de concurrentie door supermarkten van de webwinkelreus de winstgevendheid van Ahold Delhaize kan raken.

Het Nederlands-Belgische bedrijf verdient het gros van zijn geld in de Verenigde Staten. Vooral de regio's rond Washington en Philadelphia, waar Amazon volgens The Wall Street Journal mede van plan is bakstenen filialen te gaan openen, behoren volgens Berenberg tot de meest lucratieve markten voor Ahold Delhaize.

Al met al zal een intensivering van de concurrentie gevolgen hebben voor de winstgevendheid, omdat het ook de concurrentieslag tussen de gevestigde exploitanten zal versnellen, aldus de analisten.

Berenberg hanteert een sell-advies op Ahold Delaize. Het aandeel van de supermarktketen stond maandag 10.50 uur 3 procent lager op 22,13 euro.