Unibail dicht bij grote deal Parijs

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) voert exclusieve onderhandelingen over de verkoop van een groot kantorenpand in Parijs. Vermoedelijke koper wordt een Koreaans consortium onder leiding van Mirae Asset Daewoo, dat naar eigen zeggen geselecteerd is als preferred bidder.

De partijen onder leiding van Mirae Asset Daewoo betalen naar verluidt omgerekend 848 miljoen euro voor de Majunga Tower die 195 meter hoog is. URW ontwikkelt en verkoopt doorgaans kantoorgebouwen om daarmee de uitbreiding van zijn portefeuille winkelcentra te kunnen betalen. Het geldt van deze deal wordt vooral gebruikt om de schulden te verlagen na de inlijving van het Australische Westfield vorig jaar.

URW zei onlangs nog dat het 4 miljard euro aan bezittingen van de hand doet in de komende jaren. Vorig jaar werd al voor 2 miljard euro aan bezittingen verkocht. Investeerders dringen er bij URW al langer op aan om een andere koers te varen, aangezien de matige vooruitzichten voor winkels en winkelcentra.