AEX hoger door hoop handelsdeal

Dat noemen ze markt manipulatie.

Trump eist van China om onmiddelijk import heffingen op Amerikaanse

landbouw produkten op te heffen.

China wil bij het sluiten van de handelsdeal dat deze onmiddelijk

ingaat maar de Amerikanen willen dat het geleidelijk ingaat

waarbij helemaal niet duidelijk is wat de termijn hiervan is.

De Amerikanen willen die inkomsten niet kwijt, is lekker zo.

Hou er rekening mee wanneer er bericht komt dat de deal gesloten is

de koersen zakken. Focus gaat dan op andere zaken liggen

de "media" bericht dan het zat al in de koersen verwerkt.