Topman kledingmerk Ted Baker stapt op

LONDEN (AFN) - Topman en oprichter Ray Kelvin van het Britse kledingmerk Ted Baker stapt per direct op. Er lopen al enige tijd beschuldigingen tegen hem wegens ongepast gedrag.

Kelvin ging in december al gedwongen met verlof nadat aantijgingen tegen hem naar buiten kwamen van ,,gedwongen knuffelen" en ander ongewenst gedrag. Hij ontkent over de schreef te zijn gegaan, maar bereikte niettemin een akkoord over een vertrek bij Ted Baker, zo meldt het bedrijf.

Een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen en de reactie daarop door het bedrijf loopt nog. Lindsay Page, die sinds december al waarnemend bestuursvoorzitter was, heeft ingestemd met een definitieve aanstelling.