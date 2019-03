Nu NL nog.. om een handelspact te sluiten met de Chinezen.



Zal niet lukken, als je Groen Links langs laat komen want ze sluiten liever contractje met de Turken dan met de Chinezen.



Ze hebben commentaar op spionage in China maar laten zich ondertussen uitkleden en koeieneren door Juncker en Erdogan.



Hebben toch een krachtig min president nodig. Met Jesse krijgen wij alleen meer ellende.



Was Fortuyn er nog, die had een mooie pact gesloten met China.

Goed voor werkgelegenheid en bedrijven als Asml.