'Handelsoptimisme helpt beurzen vooruit'

Gepubliceerd op | Views: 897

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag naar verwachting met winst aan de nieuwe beursweek. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen. Berichten dat de Verenigde Staten en China dicht bij een handelsakkoord zijn blijven zorgen voor optimisme op de beursvloeren.

Beleggers verwerken deze week verder het laatste restje van het jaarcijferseizoen. Daarnaast staat de beurshandel in teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag en het Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag verschijnt. Ook gaat de aandacht uit naar de ontwikkelingen rond de brexit, met de naderende deadline van 29 maart.

The Wall Street Journal meldde dat de VS en China bijna klaar zijn met het voltooien van een handelspact. Ook volgens persbureau Bloomberg zijn Washington en Peking dicht bij een overeenkomst die de meeste Amerikaanse handelsbeperkingen op producten uit China kunnen opheffen. Een van de resterende knelpunten is of de tarieven onmiddellijk of in de loop van de tijd worden opgeheven, zodat de VS kunnen controleren of China zijn verplichtingen nakomt.

Intentieovereenkomst

Op het Damrak zal het aandeel Heineken mogelijk bewegen op een advieswijziging. RBC schroefde zijn aanbeveling voor de bierbrouwer terug. Ook Ahold Delhaize staat in de belangstelling, na een mediabericht dat webwinkelreus Amazon van plan is tientallen fysieke winkels in de Verenigde Staten te openen.

Boskalis heeft met medeaandeelhouder Kotug een intentieovereenkomst getekend voor de verkoop van Kotug Smit Towage aan Boluda. De baggeraar en maritiem dienstverlener verwacht voor zijn belang van 50 procent circa 90 miljoen euro in contanten te ontvangen.

Overwegend hoger slot

Autobedrijf Stern Groep heeft lease-onderdeel SternLease verkocht aan leasemaatschappij ALD Automotive Nederland. De opbrengst van de verkoop van aandelen SternLease zal ruim 80 miljoen euro bedragen. Naast de overname maakte ALD bekend ook een samenwerkingsovereenkomst met Stern Groep te hebben gesloten.

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend hoger. De AEX-index daalde 0,5 procent tot 538,59 punten en de MidKap dikte 0,7 procent aan tot 770,82 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,8 procent vooruit. Ook Wall Street ging positief het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 26.026,32 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent.

De euro was 1,1364 dollar waard, tegen 1,1378 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 55,94 dollar. Brent steeg ook 0,3 procent in prijs, tot 65,26 dollar per vat.