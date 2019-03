ALD lijft SternLease in

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Autobedrijf Stern Groep heeft lease-onderdeel SternLease verkocht aan leasemaatschappij ALD Automotive Nederland. De bedrijven voerden al langer exclusieve onderhandelingen, maar nu pas kwam het tot een akkoord.

De opbrengst van de verkoop van aandelen SternLease zal ruim 80 miljoen euro bedragen. Eind vorig jaar kondigde Stern aan de leaseportefeuille te willen verkopen omdat de groei achterblijft bij andere onderdelen. Stern zei grote voordelen te zien in een intensieve samenwerking met een strategische partner in leasing die belang heeft bij een dealergroep met onder meer een aanzienlijk netwerk van vestigingen.

Inzet van de onderhandeling was dat Stern via het eigen dealernetwerk leasecontracten aanbrengt bij ALD. Ook wilde Stern als voorkeurspartner kunnen rekenen op het leveren het onderhouden, repareren en herstellen van auto’s en het inzetten daarvan voor vervangend vervoer.

Naast de overname maakte ALD bekend ook een samenwerkingsovereenkomst met Stern Groep te hebben gesloten.

Bij Stern is, vanwege de verkoop van SternLease, de accountantscontrole nog niet afgerond. Stern zal de resultaten over 2018 dan ook niet op 7 maart bekendmaken. Een concrete nieuwe datum is nog niet gegeven, maar de cijfers zullen niet later dan 21 maart worden gepresenteerd.