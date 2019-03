VS en China dicht bij handelsovereenkomst

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten en China zijn dicht bij een overeenkomst die de meeste Amerikaanse handelsbeperkingen op producten uit China kunnen opheffen. Peking moet zich dan beter houden aan bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bereid zijn een aanzienlijk aantal Amerikaanse producten toe te laten, zeggen twee bronnen dicht bij de onderhandelingen.

Chinese functionarissen hebben de afgelopen weken in een reeks onderhandelingen met de VS duidelijk gemaakt dat het snel schrappen van heffingen van 200 miljard dollar op Chinese goederen noodzakelijk is om tot een ​​deal te komen. Dat is het bedrag aan importtarieven dat de regering-Trump aan China oplegde in de al acht maanden durende handelsoorlog.

Een van de resterende knelpunten is of de tarieven onmiddellijk of in de loop van de tijd worden opgeheven, zodat de VS kunnen controleren of China zijn verplichtingen nakomt, aldus de bronnen.

Tijdschema versnellen

The Wall Street Journal meldde eerder dat de VS en China bijna klaar zijn met het voltooien van een handelspact. China biedt lagere tarieven aan op Amerikaanse boerderij-, chemische, auto- en andere producten, aldus de krant, verwijzend naar mensen die bekend zijn met de situatie.

Als onderdeel van een overeenkomst verbindt China zich eraan om het tijdschema te versnellen voor het opheffen van beperkingen voor buitenlandse eigenaren van auto-ondernemingen en de tarieven voor geïmporteerde voertuigen te verlagen tot onder het huidige tarief van 15 procent.