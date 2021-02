Record op Wall Street na meevallende uitkeringsaanvragen

quote: Anoniem1337 schreef op 4 februari 2021 22:58:

Slecht nieuws = aandelenmarkt stijgt

Goed nieuws = aandelenmarkt stijgt nog harder

Slecht nieuws = aandelenmarkt stijgtGoed nieuws = aandelenmarkt stijgt nog harder

Dat komt omdat er gemiddeld genomen elke dag meer nieuw geld op de beurs terecht komt dan dat een beurs met gezonde waarderingen aan kan.Zolang dat niet wordt aamgepakt (negatieve rente en het onbeperkt printen wereldwijd) zullen de waarderingen alleen .aar verder omhoog gaan in alle assets tot de muziek een keer stopt... alleen wanneer.... of is het dan deze keer dat sit nooit meer gebeurt...... this time its different....