Ford verlaagt productie populaire pick-up om chiptekort

WASHINGTON (ANP/RTR) - Automaker Ford verlaagt de productie van zijn populaire pick-uptruck F-150. Door een wereldwijd tekort aan halfgeleiders zullen twee Amerikaanse fabrieken volgende week in een lager tempo draaien.

Een fabriek in de stad Kansas in de staat Missouri zal met één in plaats van de gebruikelijke drie shifts werken. Op een productielocatie in Dearborn in de staat Michigan verdwijnt tijdelijk één van de gebruikelijke drie shifts.

Wereldwijd hebben automakers te kampen met een tekort aan chips. Die zijn voor moderne auto's van cruciaal belang, omdat ze tal van processen bij het autorijden regelen of ondersteunen. Alleen al voor aandrijfsystemen en automotoren worden halfgeleiders gebruikt.

Coronapandemie

Onder andere General Motors, Volkswagen, Toyota en Nissan hebben te kampen met een tekort aan chips. Maar waar andere fabrikanten ervoor kozen de productie van minder winstgevende modellen te verlagen, snijdt Ford nu in de productiecapaciteit voor zijn lucratiefste auto's. Hoeveel minder F-150's Ford komende week produceert, maakte het concern niet bekend.

Het gebrek aan chips voor de auto-industrie houdt verband met de coronapandemie. Doordat mensen verplicht thuis blijven en werken, is de vraag naar elektronica zoals pc's en spelcomputers enorm gestegen. Daarvoor hebben fabrikanten ook veel meer chips nodig, net zoals voor alle datacenters en telecomnetwerken die nodig zijn om online te kunnen werken.

Daarbij speelt mee dat de wereldwijde vraag naar auto's sterker is hersteld van de forse daling van de verkopen in het voorjaar. Chipfabrikanten werden mogelijk verrast door die snelle opleving.