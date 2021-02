Huurdersorganisatie steunt opsplitsing woningcorporatie Vestia

ZOETERMEER (ANP) - De Huurdersraad van Vestia steunt het plan om de grote woningcorporatie op te splitsen. Vestia gaat nog altijd gebukt onder een miljardenschuld en hoge rentelasten in de nasleep van de derivatenaffaire. Daardoor kan de corporatie volgens de belangenbehartiger van de huurders op dit moment geen goede corporatie zijn.

"Wij betaalden sinds het debacle de maximale huurverhoging, terwijl onze woningen gedateerd zijn en minimaal werden onderhouden", aldus de Huurdersraad. Ondanks eerdere financiële steun en jaren saneren bleek het voor Vestia niet mogelijk om goed te herstellen. Daardoor is er weinig geld beschikbaar voor bijvoorbeeld de renovatie van sociale huurwoningen.

De opsplitsing volgt uit een plan dat branchevereniging Aedes samen met Vestia heeft gemaakt, mede op advies van een commissie van corporatiebestuurders. Het is de bedoeling dat Vestia in de huidige vorm verdwijnt en wordt opgedeeld in drie kleinere corporaties: in Rotterdam, Den Haag en één in Delft en Zoetermeer. Daarnaast zouden andere corporaties uitgesmeerd over een periode van veertig jaar meer dan 1 miljard euro aan rentebetalingen moeten overnemen.

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op derivaten, complexe financiële producten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Dit kwam onder meer doordat de kasbeheerder bij Vestia roekeloos te werk was gegaan. Ook aanvaardde hij via een tussenpersoon smeergeld. Andere corporaties moesten toen al voor ongeveer 675 miljoen euro bijspringen om de destijds grootste corporatie van Nederland overeind te houden.