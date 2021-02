Oud-bestuurder Barclays Frits Seegers overleden

DEN HAAG (ANP) - Frits Seegers, oud-bestuurder van de Britse bank Barclays, is op 62-jarige leeftijd overleden. Volgens media in Indonesië bezweek de Nederlander op Bali aan een hartstilstand. Seegers was getrouwd met Kartika Soekarno, een dochter van de voormalige president van Indonesië.

Seegers was tussen 2006 tot 2010 werkzaam voor Barclays, waar hij de baas was over de wereldwijde bankactiviteiten voor particuliere en zakelijke klanten. Hij stapte daar eind 2009 onverwachts op als onderdeel van een herschikking bij de bank. Daarvoor maakte Seegers onder andere carrière bij Citigroup.

In Nederland werd Seegers vooral bekend als pleitbezorger van een fusie tussen Barclays en ABN Amro. In 2007 sloten beide banken een fusie-akkoord, maar zij zagen hun plannen mislukken doordat het bankentrio Fortis, Banco Santander en Royal Bank of Scotland de aandeelhouders van ABN AMRO verleidde met een hoger bod.