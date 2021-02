Europese verkopen kipketen KFC flink omlaag

LOUISVILLE (ANP/BLOOMBERG) - Kipketen KFC heeft in het laatste kwartaal van 2020 ongeveer een tiende minder aan kip, friet en andere snacks verkocht in West-Europa. In deze periode golden in veel landen weer strenge lockdownmaatregelen vanwege de coronapandemie. Zo mogen Nederlandse consumenten al sinds oktober niet meer in restaurants eten, en moet KFC het hier dus hebben van afhalers.

In heel 2020 daalde de omzet van de fastfoodketen in West-Europa met 12 procent. Op de voor KFC belangrijkere Chinese markt en de Amerikaanse thuismarkt werd het afgelopen kwartaal wel wat meer omzet geboekt. China lijkt het coronavirus onder controle te hebben.

KFC is de grootste onderneming van fastfoodconcern Yum, waar ook de ketens Taco Bell en Pizza Hut onder vallen. Over heel 2020 boekte het Amerikaanse bedrijf een omzet van bijna 5,7 miljard dollar, 1 procent meer dan het jaar ervoor. Doordat er wereldwijd veel mensen thuis waren vanwege corona zaten de onlineverkopen sterk in de lift.

De omzetcijfers geven wel een vertekend beeld doordat afgelopen jaar de Amerikaanse keten Habit Burger werd overgenomen. Zonder die overname liep de omzet met ruim 5 procent terug. Onder de streep boekte Yum een nettowinst van 904 miljoen dollar, tegen bijna 1,3 miljard dollar in 2019.

KFC opende afgelopen jaar ruim 1500 nieuwe restaurants in 88 landen, waarvan bijna 600 gedurende het vierde kwartaal. In totaal heeft Yum wereldwijd meer dan 50.000 restaurants.