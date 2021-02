'Rotterdam streeft Amsterdam economisch voorbij'

DELFT (ANP) - Rotterdam is Amsterdam gepasseerd als het gaat om de ranglijst van economisch sterk presterende regio's. Het jaarlijkse rapport van Bureau Louter gaat nog uit van de situatie van voor de crisis, maar onderzoeker Peter Louter benadrukt dat de hoofdstad door de crisis nog verder kan wegzakken. De Rotterdamse haven draait ondanks de crisis op volle toeren, terwijl Amsterdam het mede door het gemis van buitenlandse toeristen veel zwaarder heeft.

De lijst wordt vooralsnog aangevoerd door de regio Haarlemmermeer, met daarin luchthaven Schiphol als grootste economische motor. Volgens Louter zou ook de regio rond 's lands grootste luchthaven kunnen terugvallen op de lijst als gevolg van de coronacrisis.

Bureau Louter werkt nog aan een gedetailleerd economisch beeld van alle gemeentes van Nederland tot september 2020. Dat rapport verschijnt in de zomer. "Amsterdam is heel internationaal georiënteerd en ook het toerisme is daar weggevallen", aldus Louter. Haarlemmermeer is afhankelijk van Schiphol en wordt op dit moment gestut door steunmaatregelen. "De verwachting is nu dat het virus dit jaar de kop in wordt gedrukt maar als het een langdurige strijd wordt gaat het economische landschap echt veranderen."

Criteria die voor de ranglijst worden meegenomen, zijn onder meer het aantal arbeidsplaatsen per duizend inwoners, het aantal startende bedrijven en de waarde die bedrijven en instellingen toevoegen in euro's per inwoner. Begin 2020 was de gemeente Son en Breugel de nummer twee, gevolgd door Rotterdam. Amsterdam zakte van de vierde naar de zesde plek.