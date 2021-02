RWE eist schadevergoeding om verbod op kolencentrales

Het meest lachwekkende van dit verhaal is dat het verplicht sluiten van kolencentrales totaal geen CO2 reducties oplevert. We hebben het EU ETS, de uitstootrechten die de kolencentrales niet meer hoeven te kopen blijven beschikbaar voor andere bedrijven. Ja, boekhoudkundig is de CO2 uitstoot van Nederland lager (ervan uitgaande dat die rechten deels in andere landen worden gebruikt), maar op Europees niveau blijft de CO2 uitstoot gelijk. Het klimaat schiet hier dus NIKS mee op.



Een dure maatregel, met als enige effect dat Nederland zijn straatje wat schoner veegt, zonder dat het klimaat er baat bij heeft.



Klimaatbeleid is hard nodig, maar dit soort kortzichtige, domme maatregelen begrijp ik van geen kant. Helaas stereotype voor de Nederlandse maatregelen...