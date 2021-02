RWE eist schadevergoeding om verbod op kolencentrales

DEN HAAG (ANP) - De Duitse energiereus RWE eist schadevergoeding van de Nederlandse staat omdat die het opwekken van elektriciteit met behulp van steenkool wil verbieden. Het bedrijf zegt daardoor 1,4 miljard euro schade te lijden, meldt minister Bas van 't Wout (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer.

RWE is eigenaar van de kolengestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven. Uiterlijk 1 januari 2030 moet die gestopt zijn met het gebruik van kolen voor de elektriciteitsproductie. Op die manier wil het kabinet de uitstoot van broeikasgassen als CO2 verminderen.

Het ministerie meent dat het energiebedrijven voldoende tijd geeft om kolencentrales geschikt te maken voor andere brandstoffen, en om al gedane investeringen zo veel mogelijk terug te verdienen. Dat heeft het in december ook duidelijk gemaakt in een gesprek met RWE.

Het Duitse energiebedrijf, dat in 2009 de Nederlandse markt betrad met de overname van Essent, neemt daar evenwel geen genoegen mee. Het is een arbitragezaak begonnen bij het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).