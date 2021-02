Coronacrisis bezorgt Shell grootste jaarverlies ooit

Volgens berekeningen zou je de helft van Nederland vol moeten bouwen met zonnepanelen en windmolens, dan kan pas de energiebehoefte in Nederland gedekt worden. En dat is bij een vrij optimistische benadering. Bij meer pessimistische dus meer oppervlak.

Wil Nederland dat? Hebben de groenen wel eraan gedacht? Waarschijnlijk niet, dus. Het is wel een feit.

Het is ook een feit dat een professor in Nederland een jaar lang zijn huis gas onafhankelijk heeft laten maken maar dat is niet gelukt, na uitgeven van 1 ton is het nog niet mogelijk om het huis warm te houden. Het is een feit.

Idealisme is goed maar overdrijf het niet. Goed dat Shell voorzichtig de weg baant naar groene energie.

De bevolkingstoename in de wereld is nog steeds veel en is de echte boosdoener en doet teniet wat in Nederland aan groens gedaan wordt. Dat is een feit. Landen zoals India en China mogen nog steeds veel CO2 uitstoten volgens Parijs omdat zij tot landen in ontwikkeling worden gerekend. Dat zijn feiten.

Altijd maar kritiek is niet goed, denk aan de feiten.