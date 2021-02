Elon Musk tweet koers cryptocoin Dogecoin omhoog

Elon Musk heeft zelf heus geen Dogecoin gekocht of verkocht, maar hij denkt wel na over het financiele systeem. Hij werkte ooit in de financiele sector, weet er dus wat van af, richtte PayPal op, met het idee dat dat een met de banken concurrerend betaalsysteem kon worden, maar hij werd dwarsgezeten, waardoor het lang niet veel meer was dan een soort creditcard-systeem.



Elon Musk is slim genoeg om te weten dat het huidige fiat-systeem staat en valt met vertrouwen, en door de corona-crisis zijn overheden gedwongen om heel veel extra geld uit te delen om de economie draaiend te houden. Daarbij wordt veel te weinig gekeken naar wat echt nodig is (zie KLM waar erg veel geld naar toe gaat) en je kunt er wel van uit gaan dat de controle op deze geldstromen achteraf niet goed meer te doen is, de belastingdienst werkte al niet super voordat dit begon. De staatsschuld zal tientallen procenten hoger worden in 1 of 2 jaar tijd, veel bedrijven zullen toch nog gaan omvallen, werkloosheid, bijstand, inflatie, onrust, er komt nog wat aan.



Het staat Elon Musk vrij om over crypto te tweeten, dat heeft (voorlopig) niets met de koers van het aandeel Tesla te maken. Wel is het riskant dat Elon nu shorters gaat bashen, want het is denkbaar dat de hedgefondsen en grote beleggers flinke verliezen lijden en dat op een of andere manier op het aandeel Tesla gaan afreageren. Daarom heb ik mijn aandelen Tesla gisteren verkocht, ik kijk het even aan en stop dat geld in fysiek zilver in opslag (en ook wat in Dogecoin). Er komt een silversqueeze aan en daar kun je leuk geld mee verdienen.