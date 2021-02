Malaise in de mode-industrie in heel Europa merkbaar

LUXEMBURG (ANP) - De malaise in de mode-industrie als gevolg van de coronacrisis is in heel Europa merkbaar. Door winkelsluitingen en andere maatregelen om het coronavirus in te dammen verkochten winkels in de belangrijke decembermaand vele malen minder dan in de feestdagenperiode een jaar eerder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

In de textiel-, kleding- en schoenenbranche vielen de verkopen in december in de Europese Unie dik 28 procent lager uit dan in december 2019. Een maand eerder zag de sector de verkopen op jaarbasis al met bijna 40 procent dalen.

Verder was de crisis ook bij de benzinepomp te merken. Op jaarbasis werd in december bijna 13 procent minder getankt. Tegenover deze dalingen stonden hogere verkopen in de categorieën voeding, drank en tabak. Verder werd ruim een kwart meer uitgegeven aan postorder- en internetbestellingen.

Over heel crisisjaar 2020 namen de verkoopvolumes in de EU gemiddeld met 0,8 procent af. In de eurozone ging het om een daling met 1,2 procent. Op maandbasis was in december sprake van een stijging van 1,4 procent in de EU en 2 procent in de eurozone.