'Nederlanders hebben minder op met cyberveiligheid'

AMSTERDAM (ANP) - Nederland scoort niet zo hoog op het gebied van cyberveiligheid, ondanks de grote afhankelijkheid van digitale infrastructuur. Dat concludeert accountants- en advieskantoor PwC na onderzoek. Door de coronacrisis en het vele thuiswerken door personeel zet een derde van de ICT-bestuurders bij bedrijven in Nederland meer in op veiligheid. Wereldwijd is dit circa de helft.

Ook schatten Nederlanders de risico's door de coronacrisis lager in. Bijna 20 procent van de ICT-eindverantwoordelijken bij bedrijven denkt dat corona geen effect heeft op cyberveiligheid, tegenover nog geen 5 procent wereldwijd. Krap de helft van de Nederlandse bedrijfs- en technologiebestuurders noemt de kans op een aanval met gijzelingssoftware verder waarschijnlijk. Ook dit percentage ligt onder het wereldwijde gemiddelde. Verder zijn Nederlanders minder angstig over grote campagnes waarin onwaarheden worden verkondigd.

PwC noemt de uitkomsten van het onderzoek opvallend. Zeker omdat de verkiezingen voor de deur staan. Dat Nederlanders minder alert zijn komt waarschijnlijk doordat in Nederland veel preventieve maatregelen worden genomen om cyberaanvallen te voorkomen. Daarnaast leeft de gedachte dat Nederland geen aantrekkelijk doelwit is, aldus PwC.

Investeringen

In Nederland wordt er ook minder in cyberveiligheid geïnvesteerd, waarbij het beleid nagenoeg niet wijzigt. Nog geen vijfde van de Nederlandse bestuurders geeft aan dat de veiligheidsplannen continue updates krijgen en worden getest, tegenover een derde wereldwijd.

Er wordt ook minder getest op veerkracht bij een eventuele grote aanval, dat gebeurt bij nog geen derde van geïnterviewden. PwC wijst erop dat de positie van Nederland als het gaat om cyberveiligheid onder vuur ligt. Zeker omdat criminelen doelbewust kiezen voor plekken waar ze weinig weerstand ondervinden.

Nederland is wel bezig met het plannen om de cyberweerbaarheid te verhogen. Daarvoor zijn bedrijven ook bereid investeringen te doen. Vaak worden deze gekoppeld aan bedrijfsresultaten.