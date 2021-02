Elektrisch autorijden wint terrein, een op zes nu elektrisch

Het blijven natuurlijk subtiele [...], daar bij de ACEA. In het belang van de eigen leden gooit de ACEA namelijk 100% elektrische auto's op een hoop met plug-in hybrides - en dat samen vormt inderdaad 1 op de 6 nieuwe auto's "met een elektrische aandrijving" in de ACEA terminologie. De leek denkt na het lezen van dit artikel dat 1 op de 6 verkochte auto's volledig elektrisch is, en dat is nu precies de bedoeling van de ACEA. Op dit moment is er natuurlijk nog steeds een rol voor plug-ins, maar voor de Europese (lees: Duitse) autoindustrie zijn plug-ins voornamelijk een manier om nog zo lang mogelijk verbrandingsmotoren te bouwen (en zo langzaam mogelijk volledig te electrificeren), zodat de investeringen in de huidige produktielijnen terugverdiend kunnen worden.



