Unilever richt aandacht op plantaardig voedsel en hygiëne

Het eerste wat die jongeren doen als ze uitgaan is een beetje Axe onder de arm. Unilever heeft gewoon degelijke producten. Het is hier met de paplepel ingegoten Unox is de beste soep uit blik en wil je een goede rookworst kom je ook uit bij Unox. Krijg je een baby nou iedereen gebruikt nagenoeg de producten van Zwitsal. Wil je een ijsje grote kans dat die van Unilever afkomstig is en zo kunnen we nog wel ff doorgaan. Die jongeren hebben niet een in de gaten wat ze naar binnen kauwen.