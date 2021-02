Coronacrisis bezorgt Shell grootste jaarverlies ooit

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Shell heeft afgelopen jaar zijn grootste verlies ooit in de boeken gezet als gevolg van de coronacrisis. Flinke afschrijvingen tijdens de eerste lockdown zorgden eerder al voor het grootste kwartaalverlies in de geschiedenis van het bedrijf. En dat heeft Shell niet meer goed kunnen maken. In het vierde kwartaal werden opnieuw rode cijfers geschreven.

Onder de streep kwam Shell uiteindelijk 21,7 miljard dollar tekort. Een jaar eerder behaalde het Brits-Nederlandse bedrijf nog 15,8 miljard dollar winst.

Shell had er veel last van dat er minder vliegtuigen vlogen, minder auto's rondreden en de industrie in een lagere versnelling draaide. Daardoor was er minder vraag naar olie en gas en stortten de olieprijzen tijdelijk in. Deze werden in de termijnhandel zelfs voor het eerst in de geschiedenis negatief. Handelaren moesten op gegeven moment betalen om hun olie nog aan iemand af te kunnen zetten.

Herstel

In de loop van het jaar lieten de oliemarkten wel wel weer herstel zien, maar in veel landen zijn later toch weer nieuwe lockdowns aangekondigd. Dat drukte de brandstofverkopen en de situatie zorgde ook voor lagere marges op bijvoorbeeld raffinaderijproducten. In het vierde kwartaal was daardoor sprake van zo'n 4 miljard dollar verlies, waarmee de resultaten beduidend slechter waren dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

De coronacrisis noopte Shell al tot forse ingrepen. Zo werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het dividend voor de aandeelhouders verlaagd. Daarnaast kondigde Shell aan wereldwijd 7000 tot 9000 banen te gaan schrappen, ruwweg een tiende van het totale personeelsbestand. In Nederland verdwijnen er ongeveer negenhonderd arbeidsplaatsen.

"2020 was een buitengewoon jaar", concludeert topman Ben van Beurden. Volgens hem heeft Shell "harde maar doortastende maatregelen" genomen en is het ondanks alles toch nog gelukt om het jaar af te sluiten met een sterkere balans. Ook benadrukte hij dat Shell zich ervoor inzet om het dividend weer te laten groeien. Voor het eerste kwartaal van dit jaar voorziet Van Beurden per aandeel ongeveer 4 procent meer uitbetaling.