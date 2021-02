Grootste bank van Duitsland sluit coronajaar af met winst

In heel 2020 bedroeg de nettowinst van de groep 624 miljoen euro.



Het resultaat voor belastingen bij de zogeheten kernbank, die overblijft na de transformatie, bedroeg 591 miljoen euro in het vierde kwartaal, waar de bank een jaar eerder nog een verlies moest rapporteren. Over het hele jaar was de winst bij dit deel van de bank 3,2 miljard euro.



Dus na transformatie..... waar is het verliesgevende gedeelte..





De bank wist bij de divisie met af te bouwen activiteiten, de Capital Release Unit, de risicogewogen activa in 2020 met 25 procent te laten dalen tot 34 miljard euro. In het vierde kwartaal was dat 5 miljard euro. Het doel van 38 miljard euro in 2020 werd daarmee niet gehaald. Het onderdeel boekte een verlies van 2,2 miljard euro. Dit was een jaar eerder nog 3,2 miljard euro.



De bank wilde laten dalen met 25 %.... dat betekend bij 48 miljard een kwart dalen naar 38 is tien miljard afstoten...



Dat is dus hun target met 40% missen mbt afstoten verliesgevende activiteiten... het is knap hoe ze de zinnen. In elkaar zetten.... DEutsche is stuk.. Al jaren.