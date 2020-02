Biotechnoloog Gilead ziet omzet licht stijgen

Gepubliceerd op | Views: 754

FOSTER CITY (AFN) - Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Gilead Sciences heeft in het vierde kwartaal een omzet uit productverkopen behaald van 5,8 miljard dollar tegen 5,7 miljard dollar een jaar eerder. Dat maakte de samenwerkingspartner van het in Amsterdam genoteerde Galapagos dinsdag nabeurs in New York bekend.

De nettowinst kwam uit op 2,7 miljard dollar. Dat was 3 miljard dollar een jaar eerder. Over heel 2019 steeg de omzet naar ruim 22,4 miljard dollar van 22,1 miljard dollar in 2018. Gilead rekent voor dit jaar op inkomsten van 21,8 miljard tot 22,2 miljard dollar.

Maandag werd nog bekend dat Gilead een experimenteel middel tegen ebola gaat inzetten bij testen ter bestrijding van het nieuwe coronavirus. Het bedrijf heeft daarvoor goedkeuring van de Chinese gezondheidsautoriteiten gekregen.