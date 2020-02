Royal Caribbean blijft optimistisch ondanks coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 195

MIAMI (AFN/BLOOMBERG) - Cruisemaatschappij Royal Caribbean blijft optimistisch over haar winst dit jaar ondanks de precaire situatie in Azië vanwege het nieuwe coronavirus. De boekingen in de drukste verkoopperiode voor cruisemaatschappijen, van januari tot maart, lopen beter dan een jaar geleden.

Royal Caribbean dankt het sterke begin van 2020 mede aan de uitbreiding van zijn vloot. Vanaf dit jaar stelt de maatschappij vier nieuwe schepen beschikbaar aan reizigers. Die zullen ook met name in de tweede helft van het jaar voor meer winst zorgen. Verder moet de sterke vraag naar cruises problemen in bepaalde werelddelen, zoals Australië dat te maken had met bosbranden, volgens het Amerikaanse concern het hoofd bieden. De vooruitzichten voor de winst zijn beter dan analisten hadden verwacht.

De financiële gevolgen van het Wuhan-virus zijn overigens nog niet opgenomen in de winstprognose. Royal Caribbean vindt de situatie daarvoor nog te onvoorspelbaar. Tot begin maart zijn acht cruises van de maatschappij, die uit China zouden vertrekken, afgelast.