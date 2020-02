Fabrieksorders VS trekken flink aan

Leg mij eens uit hoe de Baltic Dry Index, die de grootste handelsbeweging vertegenwoordigd naar een diepte punt is gedaald ( gelijk aan 1 aug. 1986) en de beurzen stijgen. Waar de olieprijs op een dieptepunt staat. In 2007 op het hoogtepunt van de economie stond de Baltic Dry Index op 11.550 punten en nu naar 460 punten. In 2008 stond de olie op $ 130,- nu op $ 50,-.

Dit kan alleen met de gigantische hoeveelheid geprint geld. Bedenk wel dat geld wordt gecreëerd uit schulden. De Beurskoers reflecteert dan ook de inflatie.



De laatste 10 jaar is er meer schuld gecreëerd dan de 100 voorgaande jaren. Het zou mij niet verbazen als we over de komende 5 jaar weer een verdubbeling gaan zien van de wereldwijde schulden. Het systeem kan nog even overeind worden gehouden voordat alles instort en we een Zimbabwe inflatie gaan zien in de supermarken van 2,2 miljoen procent ( in juli 2008 is dit gestegen naar zo'n 2,2 miljoen procent volgens de Zimbabwaanse regering Wikipedia )..... wat kun jij dan nog kopen van de belegging ?